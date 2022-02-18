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Данілов: Росія хоче спровокувати Україну на військову відповідь на Донбасі

Українська армія "абсолютно готова, мотивована, вона розуміє, що їй потрібно робити".

Данілов: Росія хоче спровокувати Україну на військову відповідь на Донбасі
Фото: Скріншот відео

Росія здійснює на Донбасі провокації, мета яких полягає у тому, щоб Україна почала відповідати військовим шляхом. Повномасштабної військової операції з боку РФ не спостерігається.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" у четвер.

"Якщо йдеться про повномасштабну операцію (РФ – ред.) щодо нашої країни, то ми такого не бачимо. Що ми на сьогодні бачимо: провокації з боку РФ, вони їх завдавали постійно. Сьогодні була масована провокація (обстріл поблизу Станиці Луганської) - ред.). Яка у них мета? Мета - щоб ми почали військовим шляхом відповідати. Для того, щоб нас обвинуватити в тому, що ми маємо причетність - що вони хотіли б, щоб розгорнулося на нашій території", - сказав Данілов.

Він додав, що українська армія "абсолютно готова, мотивована, вона розуміє, що їй потрібно робити".

Нагадаємо, з початку доби станом на 22 годину російські найманці 50 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення Операції об'єднаних сил, 39 із 50 обстрілів були із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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