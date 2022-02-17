У Станиці Луганській окупанти влучили у житловий будинок з важкої зброї

Російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили черговий обстріл населеного пункту Станиця Луганська. Один зі снарядів попав у житловий будинок, що спричинило пожежу.

Про це повідомляє МВС України.

"17 лютого о 21:24 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 17.02.2022 о 21:24 за адресою: Станично-Луганський район смт Станиця Луганська, вулиця Магістральна буд.8, 10 хвилин тому сталось попадання у житловий будинок з важкої зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу у будинку почалася пожежа.

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Нагадаємо, сьогодні російсько-окупаційні війська на Донбасі обстріляли населенний пункт Станиця Луганська. Пошкоджено кілька будівель, у тому числі – дитячий садок. Постраждали троє цивільних, які перебували у приміщенні.