Мета сьогоднішнього загострення на Донбасі – змусити Україну піти на поступки. Однак Україна на це не погодиться.

Про це у кулуарах парламенту заявив глава фракції "Слуга народу" Давида Арахамія.

На його думку, сьогоднішні обстріли – це перемовна позиція. “Вони (Росія, - ред.) кожного дня створюють ситуацію. Я думаю, що головна ціль, це моя гіпотеза власна, створити такі умови, при яких ми будемо йти на геополітичні поступки. Ми не будемо”, – сказав він.

“Хоча ми сто разів казали, що ми не будемо, вони намагаються створити таку позицію, коли до нас будуть не вони, бо вони бачать, що не можуть давати, але вони хочуть, щоб всі партнери давили”, – додав Арахамія.

Нагадаємо, ворог сьогодні обстріляв залізничну станцію Кіндрашівська-Нова, що поблизу Станиці Луганської. Також у центрі прифронтового міста Мар'їнка Донецької області впав снаряд. Поранено 65-річну жінку, котра була на автобусній зупинці.

Окрім того, зафіксовано обстріли селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів, 17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

10-13 січня 2022 року відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції. Текст відповіді вирішили не публікувати, однак в українському МЗС запевнили, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України.

17 лютого голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія сьогодні направить США листа з відповіддю на пропозиції Вашингтона щодо гарантій безпеки, його буде опубліковано.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна обрала курс на членство в НАТО для своєї безпеки, і тривалий час рухається в цьому напрямку. Однак відстань держави до Альянсу не скорочується.