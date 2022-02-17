Росія сьогодні направить США відповідь на пропозиції щодо гарантій безпеки, – Лавров

РФ направить свої відповіді на папері та в електронній формі через кілька годин.

Росія сьогодні направить США листа з відповіддю на пропозиції Вашингтона щодо гарантій безпеки, його буде опубліковано.

Про це сьогодні заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомило російське провадне агентство ТАСС.

РФ направить свої відповіді на папері та в електронній формі через кілька годин, заявив Лавров.

“Завершуємо аналіз американського листа. Розраховую, що найближчим часом ви дізнаєтеся про те, як розвиватиметься ситуація далі. Принаймні, ми сьогодні направимо цей лист до американської сторони”, – сказав він.

Лавров підтвердив, що відповідь буде опублікована.

“Ми вважаємо, що абсолютно необхідно, аби зацікавлені члени громадянських суспільств наших країн мали уявлення, що відбувається, які позиції відстоює кожна сторона, тому що інакше, якщо це тримати в секреті, як воліють наші колеги з Вашингтона і Брюсселя, громадська думка забиватиметься тією брехнею, відвертою пропагандою, яка зараз заповнює інформаційні простори щодо подій у Європі, на кордоні Росії та України”, – заявив глава російського дипвідомства.

Лавров підкреслив, що “вимоги РФ щодо гарантій безпеки сформульовані на основі міжнародних домовленостей”.

Нагадаємо, та тлі скупчення своїх військ та техніки біля українських кордонів, 17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

10-13 січня 2022 року відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції. Текст відповіді вирішили не публікувати, однак в українському МЗС запевнили, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України.

Пізніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що деталі письмової відповіді США на вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" скоро стануть відомі широкому загалу. При цьому він зазначив, що надані відповіді "не містять позитивної реакції з головного питання" – про неприпустимість подальшого розширення НАТО.

30 січня інформагентство Reuters повідомило, що МЗС Росії надіслало до НАТО новий запит - з вимогою роз'яснити, як Північноатлантичний альянс має намір виконувати так звані "гарантії безпеки".