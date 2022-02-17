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Після майже декади Франція зі союзниками виведуть війська з Малі

Французькі війська воюють в африканській країні з 2013 року.

Після майже декади Франція зі союзниками виведуть війська з Малі
Фото: ЕРА/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що країна та її союзники майже після декади виведуть свої війська з Малі.

Про це пише bbc.com.

Війська, які були задіяні у боротьбі з ісламістськими бойовиками у країні, передислокують до регіону Сахель в Африці.Макрон пояснви, що рішення було схвалено на тлі зростаючої ворожості з боку нової правлячої військової хунти у Малі.

“Ми не можемо залишатися залученими до воєнних дій” разом з малійською владою, з якою “ми не поділяємо стратегію та цілі”, – заявив він на прес-конференції в Парижі в четвер.

Макрон також спростував твердження про те, що виведення військ є визнанням невдачі. Він наполягає на тому, що Франція, як і раніше, віддана боротьбі з ісламськими заколотами в регіоні.

Президент додав, що Нігер погодився прийняти у себе частину сил, що виводяться.

“Франція зіграла об'єднуючу роль у цій міжнародній мобілізації на користь Сахеля. Ми й надалі забезпечуватимемо цю об’єднуючу роль”, – сказав Макрон.

Видання зазначає, що рішення про виведення військ було схвалено після зустрічі лідерів ЄС та африканських країн у резиденції Макрона в Єлисейському палаці.

Країни, які беруть участь у очолюваній французами цільовій групі під назвою “Табука”, планують визначитися як залишитися в регіоні, особливо в Нігері та країнах Гвінейської затоки до червня 2022 року.

Нагадаємо, у січні уряд Швеції вирішив відмовитися від участі в антитерористичній місії Takuba і протягом 2022 року вивести військових із Малі.

У Takuba беруть участь військові та логістичні потужності 14 європейських країн, які допомагають малійським силовикам у боротьбі зі озброєними ісламістами. 

Колишня французька колонія Малі – одна з найбільших за розмірами і найбідніших держав Африки. Країна не має виходу до моря, значну частину її території займає пустеля Сахара. Населення сповідує іслам.

У травні 2021 року малійські військові заарештували тимчасового президента країни Ба Ндао, прем'єра Моктар Уана і міністра оборони генерала Сулеймана Дукуре. Причиною стала відмова президента і прем'єра включити до складу перехідного уряду полковників Модібо Коне і Садіо Камару, активних учасників торішнього військового перевороту. У липні на перехідного президента Малі полковника Ассімі Гойту, який прийшов до влади після травневого військового перевороту, здійснили замах.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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