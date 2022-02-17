Португалія упродовж наступних 5 тижнів скасує більшість COVID-обмежень

Уряд Португалії оголосив, що скасує більшість обмежень, які запровадили через пандемію COVID-19, повідомляє "Європейська правда".
Влада країни має намір скасувати обов'язкову ізоляцію після контактів із інфікованими, а також рекомендації щодо віддаленої роботи та обмеження пропускної спроможності у комерційних установах.
Також скасують вимогу про негативний тест на великі заходи, спортивні об'єкти, в бари та нічні клуби. Більше не доведеться пред'являти цифровий сертифікат COVID-19, за винятком закладів охорони здоров'я та на кордонах держави.
Мешканці Португалії повинні продовжувати носити маски в закритих місцях - у громадському транспорті або супермаркетах.
В уряді заявили, що планують скасувати всі карантинні заходи упродовж наступних 5 тижнів.
Нову стратегію зі скасування карантинних обмежень ще має остаточно схвалити президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза.
Нагадаємо, 11 лютого Великобританія скасувала тестування для повністю вакцинованих туристів.
В Італії скасували обов'язкове носіння масок на вулицях. З 11 лютого до 31 березня носити маски потрібно буде лише в місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях.
У Польщі з 11 лютого скасували карантин після контакту із зараженою особою та "в’їздний" карантин.