Португалія упродовж наступних 5 тижнів скасує більшість COVID-обмежень

Зокрема, мова йде про скасування обов'язкової ізоляції після контактів із інфікованими.

Уряд Португалії оголосив, що скасує більшість обмежень, які запровадили через пандемію COVID-19, повідомляє "Європейська правда".

Влада країни має намір скасувати обов'язкову ізоляцію після контактів із інфікованими, а також рекомендації щодо віддаленої роботи та обмеження пропускної спроможності у комерційних установах.

Також скасують вимогу про негативний тест на великі заходи, спортивні об'єкти, в бари та нічні клуби. Більше не доведеться пред'являти цифровий сертифікат COVID-19, за винятком закладів охорони здоров'я та на кордонах держави.

Мешканці Португалії повинні продовжувати носити маски в закритих місцях - у громадському транспорті або супермаркетах.

В уряді заявили, що планують скасувати всі карантинні заходи упродовж наступних 5 тижнів.

Нову стратегію зі скасування карантинних обмежень ще має остаточно схвалити президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза.

Нагадаємо, 11 лютого Великобританія скасувала тестування для повністю вакцинованих туристів.

В Італії скасували обов'язкове носіння масок на вулицях. З 11 лютого до 31 березня носити маски потрібно буде лише в місцях масового скупчення людей та у закритих громадських місцях.

У Польщі з 11 лютого скасували карантин після контакту із зараженою особою та "в’їздний" карантин.