У Польщі оголосили про "початок завершення" пандемії

Від 11 лютого буде скасовано карантин після контакту із зараженою особою та "в’їздний" карантин.

П’ята хвиля ковіду у Польщі вже позаду, щотижневе зниження кількості заражень і тестів досягає 20%. Це дає підстави оголосити "початок кінця" пандемії коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Адам Нєдзєльський, інформує "Польське радіо".

"У лютому, фактично, серйозна загроза для системи охорони здоров'я буде вичерпана. Сподіваюся, що в березні ми зможемо прийняти сміливі, повні рішення щодо зняття обмежень і послаблення обмежень", – сказав Нєдзєльський.

Він додав, що 8 лютого уперше відбулося зменшення кількості госпіталізацій через COVID-19 у національному масштабі. Перебіг захворювання стає легшим, час госпіталізації скорочується приблизно до тижня, тоді як у четвертій хвилі цей період становив десять діб і більше.

Міністр охорони здоров’я не виключив послаблення коронавірусних обмежень у березні, зокрема вимоги носити маски. Однак, за його словами, навіть якщо правила послаблять, міністерство рекомендуватиме носити їх у місцях скупчення людей.

Також МОЗ Польщі змінило правила ізоляції та карантину. З 15 лютого ізоляція інфікованих коронавірусом триватиме 7 днів, а не 10. Також з 15 лютого карантин та самоізоляція будуть рахуватися одночасно.

Крім того, від 11 лютого буде скасовано карантин після контакту із зараженою особою та "в’їздний" карантин. Лише для тих, хто приїжджає до Польщі з-за меж Шенгенської зони, буде діяти 7-денний карантин.

Також, як стало відомо, із 21 лютого всі учні повертаються до стаціонарної форми навчання у школах.

Нагадаємо, 7 лютого в Україні термін самоізоляції при зараженні ковідом скоротили вдвічі. Тепер самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їхньої появи або від дати отримання позитивного результату тестування.

Також тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був засвідчений експрес-тестом на антиген