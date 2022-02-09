Королева Данії та король Іспанії заразилися коронавірусом

Обоє почуваються добре і перебувають на ізоляції.

Королева Данії Маргрете II та король Іспанії Філіп VI заразилися коронавірусом. Про це повідомили пресслужби датського та іспанського королівських дворів.

Згідно з офіційним повідомленням, 81-річна Маргрете отримала позитивний тест на коронавірус 8 лютого. У неї спостерігаються легкі симптоми захворювання, проте їй довелося скасувати запланований відпочинок у Норвегії, який мали розпочатися 9 лютого.

Королева пішла на ізоляцію і перебуває у палаці Амалієнборг у центрі Копенгагена.

Королева Данії отримала щеплення від коронавірусу 1 січня 2021 року, хоча не входила до категорій громадян, які мають отримати вакцину у першу чергу. Маргрете II вакцинували однією із перших у Данії, бо у її віці коронавірус з більшим ризиком може спричинити ускладнення, а також тому, що вона за своїми посадовими функціями зустрічається зі значною кількістю людей.

54-річний король Іспанії Філіп VI отримав позитивний тест на ковід 9 лютого – після "після легких симптомів напередодні ввечері".

"Загальний стан здоров'я Його Величності добрий, і він продовжуватиме свою інституційну діяльність зі своєї резиденції", – повідомив королівський двір Іспанії.

Зазначається, що монарх перебуватиме на карантині протягом семи днів, пише france24.com.

Король Іспанії вакцинований, він отримав свою першу дозу вакцини проти COVID-19 у травні 2021 року. Королева Летиція та молодша дочка пари інфанта Софія не мають симптомів захворювання і продовжать свою діяльність у звичайному режимі. Старша дочка пари – принцеса Леонор – перебуває зараз в Уельсі, де навчається в коледжі.

Данія з 1 лютого скасувала всі запроваджені через коронавірус внутрішні обмеження. В уряді пояснили це високим рівнем вакцинації серед датчан (дві дози вакцини одержав 81% населення країни), а також низькою кількістю госпіталізацій.

В Іспанії з 10 лютого скасовують обов'язкове носіння масок на вулиці.