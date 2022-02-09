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Європейський центральний банк доручив фінустановам готуватися до можливої кібератаки російських хакерів, – Reuters

За словами співрозмовника агентства, банки проводили кібертренування, щоб перевірити здатність відбивати атаки. 

Європейський центральний банк доручив фінустановам готуватися до можливої кібератаки російських хакерів, – Reuters
Очільниця ЄЦБ Крістін Лагард
Фото: EPA/UPG

Європейський центральний банк доручив підпорядкованим фінустановам бути готовими до можливої кібератаки повʼязаних із Росією хакерів на тлі зростання напруженості щодо України. Про це пише Reuters із посиланням на два обізнаних джерела.

Протистояння Росії та України занепокоїло політичних та світових лідерів, які остерігаються вторгнення, що завдасть шкоди всьому регіону. 

Джерела стверджують, що Європейський центральний банк, очолюваний Крістін Лагард, перебуває в стані готовності до загрози кібератак на банки. Ситуація довкола України відволікала увагу регулятора від звичайних афер, що процвітають під час пандемії, на користь можливої атаки, ініційованої РФ. 

За словами співрозмовника агентства, банки проводили кібертренування, щоб перевірити здатність відбивати атаки. 

Крім цього, за даними Thomson Reuters, в січні Департамент фінансових послуг Нью-Йорка видав попередження для банків щодо кіберат.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було. Зібрані дані вказують на причетність російських хакерських угрупувань.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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