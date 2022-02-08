Посольство США: Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських домовленостей, в документі немає згадок про "автономію"

Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських домовленостей, зокрема наполягає на "автономії" для ОРДЛО, тоді як насправді в документі не згадується слово "автономія".

Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні.

"Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських угод, зокрема наполягає на «автономії» підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово «автономія»", - йдеться у повідомленні.

Росія просуває викривлену інтерпретацію Мінських угод, зокрема наполягає на «автономії» підконтрольного Росії Донбасу. Ніде в Мінських угодах не згадується слово «автономія». — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 8, 2022

У посольстві також зазначили, що Україна неодноразово намагалася сумлінно реалізувати Мінськ, зокрема щороку ухвалюючи закон про особливий статус, тоді як Росія ухиляється від виконання своїх обов’язків.

"Росія порушує режим припинення вогню, відмовляється вирішувати цю та інші проблеми та вдає, що не є стороною конфлікту, який вона розпалила", - наголосили у дипломатичному представництві.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон закликав Україну та Росію швидше просуватися на шляху виконання Мінських домовленостей. Французький лідер зазначив, що почув від глави України про бажання виконувати цей документ.

"26 січня на зустрічі політичних радників Україна підтвердила, що готова просуватися шляхом цих угод, і ми намітили подальші кроки. Я ці питання обговорював з президентом Путіним учора, і він підтвердив свій намір продовжувати виконання Мінських угод. І я почув сьогодні від вас, що ви також готові виконувати ці угоди. Мені здається, на сьогодні це єдиний шлях, який дозволяє йти до стійкого миру", – сказав Макрон.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов раніше наголошував, що спроба реалізації Мінських угод може призвести до дуже складної внутрішньої ситуації в Україні, що є вигідним для Москви.