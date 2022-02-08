Мінськ, деескалація, контракти. Про що говорили Зеленський і Макрон

Фото: president.gov.ua

Мінськ має тривати

Президент Франції закликав Україну та Росію швидше просуватися на шляху виконання Мінських домовленостей. При цьому глава Республіки зауважив, що сам Мінськ – це єдиний шлях для подолання кризи та зменшення рівня ескалації на українському кордоні. Ба більше, французький лідер зазначив, що почув від глави України про бажання виконувати цей документ. За словами Макрона, тут потрібно віднайти позиції, де не було б різночитань.

«26 січня на зустрічі політичних радників Україна підтвердила, що готова просуватися шляхом цих угод, і ми намітили подальші кроки. Я ці питання обговорював з президентом Путіним учора, і він підтвердив свій намір продовжувати виконання Мінських угод. І я почув сьогодні від вас, що ви також готові виконувати ці угоди. Мені здається, на сьогодні це єдиний шлях, який дозволяє йти до стійкого миру», – сказав Макрон.

Фото: EPA/UPG

Володимир Зеленський повідомив, що зустріч радників лідерів нормандської четвірки точно відбудеться 10 лютого. Президент висловив сподівання, що після неї вдасться домогтися проведення перемовин на найвищому рівні. Водночас він закликав керманича Кремля до конкретних дій, які здатні будуть продемонструвати світу та українцям більшу відкритість – зокрема, погодитися на безпосередній діалог та зменшити градус напруги на кордоні.

«Важливий крок – активізація діалогу на рівні політичних радників. Ми розраховуємо на другу зустріч найближчими днями. Розраховуємо, що зустріч 26 січня і майбутні перемовини в Берліні наблизять нас до проведення саміту формату Норманді… І там можна буде продемонструвати і свою субʼєктність, і свою відкритість», – зауважив президент України.

Фото: EPA/UPG

Фінляндизація не в порядку денному

Макрон заперечив інформацію видання Le Figaro про те, що під час перемовин з Путіним обговорювалося питання фінляндизації (по суті, позаблоковості) України. Ба більше, президент Республіки наголосив, що політика відкритих дверей в НАТО має залишатися актуальною для всіх охочих, зокрема й для України.

«Ви говорите про фінляндизацію України. Я не знаю, про що ви. Я такого не чув. Я говорив у іншому контексті. Що ми не можемо припинити політику відкритих дверей НАТО, бо для багатьох країн це буде проблемою, зокрема для Фінляндії. Але щодо України я ніколи не застосовував такого терміна», – сказав він.

Терпіння і ще раз терпіння

Зеленський відповів Путіну на вульгарне «терпи, моя красуне». Нагадаємо, під час пресконференції з Макроном глава РФ заявив, що Україна та її керівництво мають виконувати Мінськ, подобається він їм чи ні. При цьому Путін зауважив (мовою вульгарного оригіналу): «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица».

На що Зеленський відповів, що вважає Україну красунею з гарним запасом нервів.

Фото: EPA/UPG

«Безумовно, є речі, з якими не посперечаєшся з президентом РФ. Україна - дійсно красуня. З приводу «моя», те, що він каже. Тут уже невеликий перебір… А щодо «терпи, моя красуне», я вважаю, що Україна дуже терпляча, тому що це мудрість, тому що це важливо не тільки для України, а й для всієї Європи. І дуже важливо для росіян. Тому що від нашого терпіння залежить ескалація з іншої сторони. Ми захищаємо свою країну, ми на своїй території», – заявив Зеленський.

Водночас Макрон акцентував: на перемовинах з Путіним і Зеленським вдалося дійти до певного прогресу. Наразі, як зазначив глава Республіки, варто віднайти формати, які сприяли б зменшенню ескалації. Цікаво, що французький лідер зазначив на непотрібності односторонніх форматів. Незрозуміло, що Макрон мав на увазі – чи то застерігав Зеленського від перемовин тет-а-тет з керманичем Кремля, чи вказував на певне дистанціювання від американо-російського треку з більшим акцентом саме на Норманді. Невдовзі все стане зрозуміло.

«Ті дискусії, які ми провели з президентами Путіним і Зеленським – ми змогли досягти певного прогресу, щоб, так би мовити, просуватися в кроках до безпеки регіону, щоб ми не ангажувались у якісь односторонні формати, а щоб ми продумували саме такі формати, які відповідали б зменшенню ескалації», – зазначив він.

Фото: EPA/UPG

Емманюель Макрон дав чітко зрозуміти, що нині варто розмежувати питання нової моделі світопорядку, гарантій безпеки, які вдовольнили б і Захід, і Росію, і український кейс. Насправді для нас це добрий сигнал, бо Україна точно не повинна ставати розмінною монетою в цій глобальній грі.

«Перед нами стоїть дуже важке завдання на найближчі тижні. З одного боку, нам потрібно методично та рішуче йти до кінця на шляху виконання Мінських домовленостей. А з іншого – розпочати широкий діалог з усіх питань в інноваційному ключі з питань безпеки, який для нас усіх створив би новий безпеково-оборонний порядок, який влаштовував би всіх на континенті», – повідомив глава Республіки.

Попередження для Білорусі

Володимир Зеленський пригрозив Білорусі дзеркальними діями на акт агресії. Відповів на погрози Лукашенка припинити постачання палива і електроенергії в Україну в разі ескалації конфлікту між Києвом і Москвою. Глава держави нагадав, що Білорусь більш економічно залежна від України, а не навпаки.

«…Я попросив надати мені статистику товарообміну між Україною та Білоруссю. У нас товарообігу на $6 мільярдів. І з них $1,5 мільярда експортує Україна в Білорусь, 4,5 мільярди експортує Білорусь в Україну. Тобто якщо країни починають обмежувати торгівлю одна з одною, хто ж від цього страждає? У цьому випадку постраждають просто люди. Якщо є бажання в кам’яний вік перейти, можна зробити так. Щось заборонить Білорусь, щось заборонить Україна», – вказав Зеленський.

Фото: EPA/UPG

Економіка понад усе

Володимиру Зеленському вдалося перевести дискусію і в практичну площину, поговорити з Макроном про розвиток економіки та інвестиції. Що важливо: як справедливо зазначають українські дипломати, що більше Франція інвестує в Україну, то більше зацікавлена в підтримці нашої держави.

Володимир Зеленський відзначив роль Франції в реалізації проєкту очищення питної води в Маріуполі на Донеччині та реконструкцію водоканалу в місті Попасна Луганської області.

«Завдяки цим проєктам доступ до якісної питної води отримають пів мільйона маріупольців і понад мільйон мешканців Луганщини», – заявив він.

Фото: loga.gov.ua Попаснянський райводоканал.

Президент Франції теж оголосив: Україна отримає від Парижа макрофінансової допомоги на €1,2 млрд.

Також Україна та Франція перевели в практичну стадію реалізацію проєкту постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 млн євро та 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки компанії Echelles Riffaud на €300 млн.

Ще делегації обговорили проєкт будівництва патрульних катерів для Державної прикордонної служби України в Миколаєві.