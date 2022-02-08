Генсек НАТО: ризик російського вторгнення в Україну зростає

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про зростання ризику повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Про це він сказав в ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Немає визначеності, але що ми бачимо, так це триваюче військове нарощування, все більше і більше сил, військові госпіталі і логістику. Тому час на попередження зменшується, а ризик атаки зростає. І ми також бачимо загрозливу риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають військово-технічними наслідками. І ми маємо історію використання Росією сили проти України", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що саме Росія, яка окупувала Крим і контролює частину Донбасу, є агресором. Тоді як Україна - жертва агресії і має право на самозахист.

Генсек НАТО також зазначив: наразі зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти за стіл переговорів.

"Ми готові сісти за стіл переговорів, ми готові вислухати їхні побоювання", - додав він.

З 10 по 20 лютого в Білорусі проходитимуть спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість". Російські військові та техніка почали зʼїжджатися туди ще в січні.

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України". Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька.