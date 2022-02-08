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Генсек НАТО: ризик російського вторгнення в Україну зростає

"Час на попередження зменшується, а ризик атаки зростає".

Генсек НАТО: ризик російського вторгнення в Україну зростає
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про зростання ризику повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Про це він сказав в ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Немає визначеності, але що ми бачимо, так це триваюче військове нарощування, все більше і більше сил, військові госпіталі і логістику. Тому час на попередження зменшується, а ризик атаки зростає. І ми також бачимо загрозливу риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають військово-технічними наслідками. І ми маємо історію використання Росією сили проти України", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що саме Росія, яка окупувала Крим і контролює частину Донбасу, є агресором. Тоді як Україна - жертва агресії і має право на самозахист.

Генсек НАТО також зазначив: наразі зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти за стіл переговорів.

"Ми готові сісти за стіл переговорів, ми готові вислухати їхні побоювання", - додав він.

З 10 по 20 лютого в Білорусі проходитимуть спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість". Російські військові та техніка почали зʼїжджатися туди ще в січні.

Росіяни з білорусами, за словами Олександра Лукашенка, будуть відпрацьовувати протистояння "силам Заходу і України". Територія навчань – південь Білорусі, тобто поблизу з українським кордоном, а також захід Білорусі – біля Польщі і Литви, які є членами НАТО. Кількість військових, які будуть задіяни, поки не відома. 

Водночас міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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