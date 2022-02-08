Російський посол у Канаді відреагував на підтримку Оттави щодо надання Україні летальної зброї

Посол Росії в Канаді Олег Степанов заявив, що його відомство буде продовжувати "роз'яснювальну роботу" серед влади і громадськості Канади, які підтримують надання Україні летальної зброї.

Про це він заявив в інтерв'ю російському агентству ТАСС, повідомляє пресслужба МЗС РФ.

"Ми уважно стежимо за заходами підтримки, які Оттава надає київській владі. Нещодавнє рішення уряду Канади продовжити та розширити мандат операції Unifier (тренувальна місія канадських військових інструкторів в Україні, яку продовжили до 2025 року), а також направити на Україну новий "пакет" військової номенклатури суперечить деклараціям про прихильність до мирного дипломатичного курсу... Посольство мало можливість донести цей погляд до канадської влади та громадськості - і приватно, і публічно. Продовжимо роз'яснювальну роботу", - сказав Степанов.

Російський посол порадив Канаді "продемонструвати відповідальність".

"Зокрема, використати наявний вплив, щоб переконати Київ у необхідності виконання мінського комплексу заходів. (Канада - Ред.) могла б поділитися досвідом гармонійного співіснування двох офіційних мов та федералізації, що сьогодні набагато більш затребуване в Україні", - заявив Степанов.

Нагадаємо, 7 лютого очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що обсяг військової допомоги Україні перетнув позначку в 1,5 млрд доларів, а вага доставленої до України оборонної зброї та військового обладнання від партнерів перевищує тисячу тонн.

23 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що США доставили в Україну ще понад 80 тонн оборонних озброєнь. Другий літак приземлився у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

10 січня Литва затвердила план військової підтримки України. Мова йде про збільшення кількості інструкторів для ЗСУ та летальну зброю.