Ми не креслимо кордони танками у 21-му столітті, – очільник австрійського МЗС після візиту до Станиці Луганської

Він підкреслив, що поїздка до України – це не радісна поїздка.

Австрія не хоче бачити військову конфронтацію та військову агресію у Європі. Безпека України – це наша безпека.

На цьому очільник МЗС Австрії Александр Шалленберг наголосив на спільній прессконференції міністрів МЗС країн Славського формату і очільника українського МЗС Дмитра Кулеби.

Він підкреслив, що поїздка до України – це не радісна поїздка і не та поїздка, яка змусить нас почуватися добре.

“Вчора ми відвідали лінію розмежування, ми бачимо військову агресію, військову напругу у Європі, на європейському континенті. Для нас дуже важливо буде тут, у цьому форматі, аби дати вам, сильний, східноєвропейський сигнал підтримки і солідарності”, – зазначив очільник МЗС Австрії.

“Це не альтруїзм, ми маємо власні інтереси. Для Австрії Україна є ближчою, ніж найзахідніший бундесланд. Ми маємо спільні регіоні і спільну культуру. Стабільність і безпека в Україні на нас впливає безпосередньо. Безпека України – це наша безпека, це меседж цього візиту”, – додав Шалленберг.

Він також похвалив український уряд та українське керівництво за дуже виважений підхід у дуже “викликовій ситуації”: “Їм вдається зберігати складний баланс між військовою безпекою та макроекономічною стабільністю – у дуже складних обставинах, не підливаючи олії у вогонь”.

“Ми ще не дійшли до межі дипломатії. Дипломатичні чесні канали також працюють і ми, звичайно, не можемо очікувати швидкого рішення, але у нас є спільна мета на цьому континенті. Ми не хочемо бачити військову конфронтацію, військову агресію. Ми не креслимо кордони танками у 21-му столітті”, – сказав Шалленберг.

Голова австрійської дипломатії додав: “Ще один чіткий меседж – всі, хто вважає, що може повернути назад час, повернутися до минулого – це не політика, це так не працює”.

“Ми також маємо чітку ситуацію щодо європейської архітектури. Ми не можемо обирати у залежності від обставин. Видимість безпеки, те, що робить Москва працює в обидва боки. І це також є принципом для України – немає безпеки першого класу і другого класу, немає суверенітету першого класу і другого класу. Міжнародне право цього не визнає. Ми маємо це донести, це дуже важливо для австрійців”, – підсумував він.

Нагадаємо, Шалленберг також заявив, що Австрія готова підтримати санкції проти Росії у випадку її агресії проти України.