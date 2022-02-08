Очільник чеського МЗС привіз до України гуманітарну допомогу

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський привіз до України гуманітарну допомогу.

Про це він заявив на спільній прессконференції міністрів МЗС країн Славського формату і очільника українського МЗС Дмитра Кулеби.

Він зазначив, що Чехія є сильним партнером України і надає нашій країні дуже багато гуманітарної допомоги і підтримки.

“Я сам привіз гуманітарні пакети наборів першої допомоги у межах співпраці з українським “Червоним хрестом”, – сказав Ліпавський.

“Ми також надаємо артилерійську амуніцію та боєприпаси, аби допомогти Україні в її боротьбі. Ми стоїмо разом з Україною”, – додав голова МЗС Чехії.

Нагадаємо, голова уряду Чехії Петр Фіала заявив, що конфлікт в Україні потрібно вирішувати дипломатичним і мирним шляхом. На його думку, піддаватися загрозам з боку Росії не можна і потрібно не допускати агресії у жодній формі.

Зі свого боку президент Чехії Мілош Земан не поділяє побоювань щодо можливої російської агресії в Україні та вважає нинішню напругу “словесною війною”.

У січні на тлі загрози вторгнення Росії уряд Чехії схвалив передачу Україні партію 152-міліметрових артилерійських снарядів.