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Очільник чеського МЗС привіз до України гуманітарну допомогу

"Ми стоїмо разом з Україною”.

Очільник чеського МЗС привіз до України гуманітарну допомогу
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський привіз до України гуманітарну допомогу.

Про це він заявив на спільній прессконференції міністрів МЗС країн Славського формату і очільника українського МЗС Дмитра Кулеби.

Він зазначив, що Чехія є сильним партнером України і надає нашій країні дуже багато гуманітарної допомоги і підтримки.

“Я сам привіз гуманітарні пакети наборів першої допомоги у межах співпраці з українським “Червоним хрестом”, – сказав Ліпавський.

“Ми також надаємо артилерійську амуніцію та боєприпаси, аби допомогти Україні в її боротьбі. Ми стоїмо разом з Україною”, – додав голова МЗС Чехії.

Нагадаємо, голова уряду Чехії Петр Фіала заявив, що конфлікт в Україні потрібно вирішувати дипломатичним і мирним шляхом. На його думку, піддаватися загрозам з боку Росії не можна і потрібно не допускати агресії у жодній формі.

Зі свого боку президент Чехії Мілош Земан не поділяє побоювань щодо можливої російської агресії в Україні та вважає нинішню напругу “словесною війною”.

У січні на тлі загрози вторгнення Росії уряд Чехії схвалив передачу Україні партію 152-міліметрових артилерійських снарядів

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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