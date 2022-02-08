МЗС нагадало Reuters, що на Донбасі не сепаратисти, а російська окупація

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на інтерв’ю ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна британському агентству Reuters. У публікації авторитетного видання Пушиліна названо лідером сепаратистів та головою "самопроголошеної Донецької Народної Республіки".

В українському МЗС нагадали Reuters, що "на Донбасі не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація".

"Приділення уваги російському проксі створює фальшиву реальність, підриває зусилля по притягненню Росії до відповідальності за свої злочини. Коли йдеться про європейську безпеку, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль", – зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Підтримуваний Росією лідер сепаратистів на сході України заявив у понеділок, що повномасштабна війна може вибухнути там у будь-який момент, і його силам, можливо, доведеться звернутися за підтримкою до Москви", – йдеться у публікації Reuters.

За інформацією підконтрольних "ДНР" сайтів, учора Пушилін відвідав "передові позиції" незаконних збройних формувань на Донбасі. Ватажок бойовиків закликав мешканців ОРДО бути готовими "до будь-якого розвитку подій".

"Ми повинні бути готовими до війни", – цитує Пушиліна видання "ДонПресс".

У неділю, 6 лютого, стало відомо, що 11 лютого в окупованому росіянами Донецьку має відбутися зустріч Пушиліна з пропагандистами, на яку запрошують іноземних журналістів. Український військовий оглядач Олександр Коваленко (у мережі він відромий як "Злий одесит") повідомив, що відповідні запрошення надходить на пошту західним ЗМІ.

"Головні теми обговорення: геноцид громадян "Донецької народної республіки" Україною; загибель і поранення цивільних, у тому числі дітей; руйнування інфраструктури, ситуація на лінії розмежування, підготовка до наступу Української армії, провокації, мінування, терористичні акти українських диверсійно-розвідувальних сил", – зазначається у запрошеннях для західних ЗМІ.

На думку Коваленка, це може свідчити на користь підготовки росіянами постановочних "доказів", зокрема, фейкового відео, про події в ОРДЛО як привід до ескалації бойових дій з Україною.

Нагадаємо, 3 лютого американських ЗМІ написали, що Росія збирається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну – використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України.