Бербок підтвердила готовність Німеччини до всебічної роботи в ”нормандському форматі”

Міністри закордонних справ Німеччини та України 7 лютого дали спільну пресконференцію за підсумками зустрічі в Києві.

Серед питань, які обговорили Анналена Бербок та Дмитро Кулеба, - російсько-українська війна, постачання зброї, зустріч "нормандської четвірки" на рівні радників, воднева енергетика і співпраця обох держав у цій сфері, подальша євроінтеграція України, саміт "Кримської платформи" та участь у ньому німецької делегації, співпраця в кіберпросторі тощо.

"Ми перебуваємо на боці України, - зазначила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. - Будемо працювати в нормандському форматі з усіма засобами, які в нас є. Завтра я відправлюся до лінії розмежування, щоб порозмовляти з людьми на місцях, побачити гуманітарну ситуацію...".

"Я задоволений діалогом. Ми зосереджені на дипломатичному врегулюванні нинішньої кризи,- заявив очільник українського МЗС Дмитро Кулеба. - Ми не прагнемо силового врегулювання конфлікту".

На запитання журналістів, чи домовилися сторони про постачання зброї, Кулеба відповів:

"Скажу дипломатично: сьогодні ми говорили не лише про те, що Німеччина не може зробити, але про те що Німеччина може зробити і має намір зробити на підтримку України. Це була відверта розмова. В нас тут позиції відмінні. Наша задача полягає в не втому, щоб сваритися, а шукати точки дотику і рішення. Думаю, що сьогодні ми знайшли і точки дотику і проєкт рішення. Чекатимемо на крок німецького уряду".

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вдруге від початку цього року відвідала Київ. Перша дипломатична зустріч відбулася 17 січня.

Глава МЗС Німеччини почала візит в Україну з ушанування жертв Голодомору.

Наразі взаємодія України та Німеччини має деякі складнощі. Найперше тому, що ФРН заборонила передачу Україні озброєння. Натомість Німеччина пообіцяла надіслати шоломи для військових та мобільний шпиталь.