Бербок побувати на лінії розмежування, відвідати Запоріжжя і зустрітися із Зеленським.

У понеділок, 7 лютого, до Києва прибула міністр закордонних справ Федеральної Республіки Німеччина Анналена Бербок. Разом із главою українського МЗС Дмитром Кулебою німецька високопосадовиця вшанувала пам’ять жертв Голодомору.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Про це Кулеба повідомив у твіттері.

"Розпочали візит моєї німецької колеги Анналени Бербок до України з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду. Ми працюємо над тим, щоб геноцид українців отримав якнайширше міжнародне визнання, зокрема в Німеччині", – написав український міністр.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Як повідомляли, під час візиту Бербок в Україну планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, а також відвідати Запоріжжя та лінію розмежування на сході країни. Очільниця зовнішньополітичного відомства ФРН відвідує Україну вже вдруге з початку року.