Це ворог має нас боятися, а не ми його, - Кулеба

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловився про різні сценарії вторгнення Російської Федерації на територію України.

Про це йдеться у дописі на Twitter-акаунті очільника МЗС України.

За словами міністра, Україна має потужну армію та готова до будь-якого розвитку подій у разі можливого вторгнення агресора на територію нашої країни.

“Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його”, - заявив Кулеба.

Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 6, 2022

5 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію навколо України.

6 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц перед поїздкою в США застеріг Росію від вторгнення в Україну і пригрозив серйозними наслідками. За його словами, зустріч з президентом США Джо Байденом має стати сигналом для Москви.

Переговори Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Анджея Дуди відбудуться вдень або ввечері вівторка, 8 лютого. На порядку денному будуть питання безпеки в Центральній та Східній Європі.