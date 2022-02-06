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У центрі Києва відбувся марш іноземців на підтримку України

Учасники маршу прийшли з прапорами своїх країн.

У центрі Києва відбувся марш іноземців на підтримку України

У центрі Києва відбулася акція іноземних громадян на підтримку України, яка опирається російській агресії

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Настав час для міжнародного суспільства, щоб показати нашу солідарність перед обличчям подальшої російської агресії. Повна підтримка України. Принесіть свої національні прапори, або зробіть плакат!", - йдеться в оголошенні організаторів у Facebook.

На марші International Unity March for Ukraine (Міжнародний марш єдності за Україну) було понад 200 людей. учасники зібралися у парку біля пам'ятника Тарасу Шевченку і пішли до Майдану Незалежності. На Майдані учасники маршу співали гімн України.

Нагадаємо, що 5 лютого, у Харкові відбувся Марш єдності. Люди вийшли на акцію, щоби продемонструвати свою проукраїнську позицію.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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