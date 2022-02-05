З прапорами України та УПА: у Харкові відбувся Марш єдності

Звучали гасла "Слава Україні!", "Україна – понад усе!" та інші.

Сьогодні, 5 лютого, у Харкові відбувся Марш єдності. Люди вийшли на акцію, щоби продемонструвати свою проукраїнську позицію.

Як повідомляє Суспільне, учасники почали збиратися на площі Конституції близько 13:30, а о 14:20 колона рушила вулицею Сумською. Захід організував Штаб оборони Харківщини. За даними організаторів, на акцію вийшли близько 5 тис. людей.

Харків'яни йшли під національними прапорами, також можна побачити і прапори Української повстанської армії та плакати "Харків – це Україна".

Звучали гасла "Слава Україні!", "Україна – понад усе!", "Одна, єдина соборна Україна!", "Схід і захід разом!", а також народжена у Харкові у 2014 році фанатська кричалка про Путіна.

Раніше Харківська міськрада хотіла заборонити Марш єдності через загрозу провокацій, але суд відмовив мерії.

Нагадаємо, в інтервʼю Washington Post 21 січня Зеленський заявив, що Харків, який під контролем уряду України, може бути окупованим Росією.

Міський голова Харкова Ігор Терехов попросив жителів міста не панікувати. Він наголосив, що Харків був і буде українським містом.

Пізніше прессекретар Офіса президента Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський "розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути".

25 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Харків ніколи не буде окупований Росією.