В Україні запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони

З 4 лютого в Україні запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони, на якій можна отримати відповіді на найпоширеніші питання щодо вступу та порядку проходження військової служби.

Про це повідомляє "Армія inform".

Зазначається, що "гаряча лінія" доступна за номером 0800507028. За цим телефоном можна отримати відповіді на питання:

як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;

як вступити на військову службу за контрактом в резерві до підрозділів Сил територіальної оборони;

порядок проходження служби та соціальні гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони.

Дзвінки на номер телефону "гарячої лінії" здійснюються безкоштовно.

Нагадаємо, Міністерство оборони заявило, що постійна чисельність Сил територіальної оборони (ТрО) становитиме 10 тисяч осіб, але за штатом особливого періоду підрозділи можуть нараховувати понад 130 тисяч.