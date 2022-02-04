Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
Сергій Філімонов: “Мені пропонували гроші на кожній забудові – від 50 тис. до 1 мільйона доларів”
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
УЄФА зробила заяву щодо півфінального матчу Євро-2022 Україна – Росія
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
Путін і бункер. Як глава Кремля ховається від коронавірусу (фото+відео)
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
ЗВТ з Туреччиною: ризики та перспективи для України
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Рибалити через «Дію». Цифровий кабінет українського рибалки
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Велика Британія підняла у повітря винищувачі для перехоплення літаків РФ
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Головний тренер збірної України з футзалу зробив заяву перед матчем з Росією
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
Злив Кремля, «гарантії» Путіна та дивні сигнали для України
ГоловнаСуспільствоЖиття

Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)

Повідомлення було опубліковане на старій фейсбук-сторінці суду.

Верховний Суд спростував інформацію про зникнення 68 автомобілів (оновлено)
Фото: Макс Требухов

Верховний суд спростував інформацію про зникнення зі стоянки 68 автомобілів - їх переставили на іншу стоянку.

Про це повідомила пресслужба суду.

"Друзі, інформація, що нібито зі стоянки Верховного Суду зникли 68 машин, не відповідає дійсності. Машини були планово переміщені на іншу стоянку Верховного Суду на виконання припису ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Керівниця апарату Верховного Суду Ольга Булка повідомила "Цензор.НЕТ", що авто  перемістили, бо вони закривали проїзд машин пожежної безпеки до будівлі.

"Машини були переміщені планово на виконання вимог ДСНС України на іншу стоянку Верховного Суду у зв'язку з їхньою пожежною небезпекою, а саме: закривали проїзд машин пожежної безпеки до будівлі Верховного Суду. До переміщення кожну машину було опломбовано", - зазначила Булка.

У Верховному Суді також продемонстрували фотографії автомобілів, які припарковані на іншій стоянці.

Фото: censor.net

Раніше на фейсбук-сторінці Верховний суд України повідомив, що з його стоянки зникли 68 його автомобілів на суму 12 млн гривень.

"У ніч з 3 на 4 лютого 2022 року з території за адресою вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А та 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 млн 523 тис. 569 грн, які належали Верховному Суду України", - йшлося в повідомленні.

Фото: facebook.com/supremecourtofukraine

Як відомо, в 2016 році в результаті судової реформи Верховний Суд України повинні були ліквідувати, як і вищі спецсуди. Було створено новий Верховний Суд у результаті конкурсу. Судді Верховного Суду України, більшість з яких не пройшли конкурсні процедури до Верховного суду, подали скаргу до Конституційного Суду. У лютому 2020 року КСУ визнав ліквідацію Верховного суду України неконституційною.

Нагадаємо, в грудні минулого року Верховний Суд остаточно передав державі 14 будівель Нацкінематеки, які незаконно продали на аукціоні.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також