Верховний суд спростував інформацію про зникнення зі стоянки 68 автомобілів - їх переставили на іншу стоянку.

Про це повідомила пресслужба суду.

"Друзі, інформація, що нібито зі стоянки Верховного Суду зникли 68 машин, не відповідає дійсності. Машини були планово переміщені на іншу стоянку Верховного Суду на виконання припису ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Керівниця апарату Верховного Суду Ольга Булка повідомила "Цензор.НЕТ", що авто перемістили, бо вони закривали проїзд машин пожежної безпеки до будівлі.

"Машини були переміщені планово на виконання вимог ДСНС України на іншу стоянку Верховного Суду у зв'язку з їхньою пожежною небезпекою, а саме: закривали проїзд машин пожежної безпеки до будівлі Верховного Суду. До переміщення кожну машину було опломбовано", - зазначила Булка.

У Верховному Суді також продемонстрували фотографії автомобілів, які припарковані на іншій стоянці.

Фото: censor.net

Раніше на фейсбук-сторінці Верховний суд України повідомив, що з його стоянки зникли 68 його автомобілів на суму 12 млн гривень.

"У ніч з 3 на 4 лютого 2022 року з території за адресою вул. Пилипа Орлика, 4, 4 А та 8 зникли без будь-якого погодження на переміщення з власником та матеріально відповідальними особами 68 автомобілів на суму 12 млн 523 тис. 569 грн, які належали Верховному Суду України", - йшлося в повідомленні.

Фото: facebook.com/supremecourtofukraine

Як відомо, в 2016 році в результаті судової реформи Верховний Суд України повинні були ліквідувати, як і вищі спецсуди. Було створено новий Верховний Суд у результаті конкурсу. Судді Верховного Суду України, більшість з яких не пройшли конкурсні процедури до Верховного суду, подали скаргу до Конституційного Суду. У лютому 2020 року КСУ визнав ліквідацію Верховного суду України неконституційною.

Нагадаємо, в грудні минулого року Верховний Суд остаточно передав державі 14 будівель Нацкінематеки, які незаконно продали на аукціоні.