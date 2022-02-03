Співробітники столичного управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Святошинського управління поліції припинили злочинну діяльність 29-річного наркозбувача.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, правоохоронці провели першочергові слідчі дії і з’ясували, що зловмисник працював на один із Інтернет-магазинів, який функціонував через телеграм-канал.

Фото: Пресслужба Нацполіції

"Зловмисник працював на Інтернет-крамницю та розповсюджував наркотики через пошту, служби таксі та шляхом закладок. Слідчі вилучили 85 пакунків з різними наркотичними речовинами, вартість яких за цінами «чорного ринку» становить майже 200 тисяч гривень, - повідомляють на сайті Нацполіції. - Під час огляду речей затриманого ми виявили та у подальшому вилучили 85 пакунків, ймовірно, з солями PVP, мефедроном, таблетками «екстазі» та пакетики з шишками канабісу. У ході обшуку за місцем мешкання наркоділка ми виявили пакунки з аналогічним вмістом, а також пакетики для фасування та ваги. Усі заборонені речовини направлено на проведення відповідних експертиз".

Клієнти отримували "товар" через поштові відділення, служби таксі, закладки, а розраховувалися з наркоділком криптовалютою.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, 31 січня цього року ДБР відправило в суд справу 2 працівників виправних колоній, які намагалися організувати в себе на роботі канали наркотрафіку.

19 січня пресслужба СБУ повідомила, що співробітники Служби ліквідували банди у виправних колоніях Рівного та Луцька, які збували наркотики і наркотропи серед ув'язнених.