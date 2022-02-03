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Більшість українців не сприймають ліс як економічний ресурс, – опитування WWF-Україна

83% опитуваних вважають, що врахування екологічних функцій лісів є найбільш актуальною потребою. 

Фото: Михайло Богомаз, WWF-Україна

Більшість українців сприймають ліс як місце відпочинку та домівку дикої природи, а не економічний ресурс.

Такими є результати загальнонаціонального опитування, яке на замовлення WWF-Україна провело соціологічна агенція Info Sapiens.

51% українців, в першу чергу, вважають ліс місцем відпочинку для себе, 36% – домівкою дикої природи, і лише 12% – економічним ресурсом.

Переважна більшість українців – 83%, вважають, що врахування екологічних функцій лісів, наприклад, збереження дикої природи, є найбільш актуальною потребою. Лише 10% впевнені, що пріоритет необхідно надати використанню економічного ресурсу лісу, як то збільшенню обсягів лісозаготівлі.

Постачання чистого повітря та чистої води – функції, або послуги лісу, які українці цінують найбільше (57% респондентів). У топі цього списку для жителів міст та сіл також: можливість насолодитися красою природи (37%), забезпечення грибами та ягодами (36%), притулок для диких тварин і рослин (34%), місця відпочинку (34%) та регулювання клімату (24%). Забезпечення деревиною і папером вважають найціннішою послугою лісу 11% українців.

“Отримані результати розвінчують міф про значну відмінність між ставленням до лісу жителів міст та сіл: обидві категорії на перше місце зі значним переважанням ставлять екологічні і соціальні пріоритети, надаючи їм перевагу над економічними. Це йде всупереч з усталеним уявленням ресурсно-орієнтованого лісового господарства, яке зосереджене здебільшого на вирощування деревини. Суспільний попит на більше використання екологічних та соціальних послуг лісу має складати основу подальших змін лісової політики України”, – заявив керівник напряму “Ліси”, WWF-Україна Андрій Плига.

86% українців вважають вирубку однією з трьох головних загроз для лісів поруч з засміченням лісу (53% респондентів) та лісовими пожежами (51% респондентів). 

Згідно з дослідженням, переважна більшість з опитаних українців стурбована проблемами лісів. І дві третини з них готові долучатися до вирішення цих проблем, наприклад, висаджуючи ліси, прибираючи сміття, створюючи заповідні території.

Зменшення масштабів суцільних рубок і заготівлі деревини – найбільші зрушення, які мають відбутися в управлінні лісами на думку респондентів (63% та 51% відповідно). Поруч зі збереженням рідкісних видів дерев та збільшенням площі заповідних лісів (41% та 41%). Цікавим є те, що саме жителі великих міст вважають питання збереження видів та заповідання найбільш актуальними (50% респондентів великих міст). 

56% українців певні, що ліси зміняться на краще – будуть чистими, зеленими, густими, матимуть більшу площу тощо. Водночас, третина (34% респондентів) навпаки вважає, що ситуація зміниться на гірше, і частина лісів в Україні буде знищена.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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