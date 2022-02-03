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МОН відкличе наказ про новий конкурс на обрання президента НаУКМА, - Бабак

Урядова нарада, присвячена ситуації з обранням керівника НаУКМА, тривала майже 3 години.

МОН відкличе наказ про новий конкурс на обрання президента НаУКМА, - Бабак
Фото: Nick Grapsy

Міністерство освіта та науки відкличе свій наказ про оголошення нового конкурсу на обрання президента Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Про це у Telegram повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Наказ МОН про оголошення нового конкурсу на обрання Президента Могилянки буде відкликаний. Могилянка сама визначатиме своє майбутнє", - написав Бабак.

Він також зазначив, що урядова нарада, присвячена ситуації з обранням керівника НаУКМА, тривала майже 3 години. В ній взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Міністр освіти Сергій Шкарлет, представники Комітету освіти і науки Верховної Ради і представники НаУКМА.

Як відомо, 2 лютого Міносвіти оголосило повторний конкурс на посаду президента НаУКМА. Вибори мали відбутися 27 квітня. Таке рішення пояснити тим, що за результатами засідання експертно-кадрової комісії міністерства встановлено порушення законодавства та статуту університету в процесі проведення виборів Києво-Могилянської академії.

Наглядова рада НаУКМА також засудила рішення Міносвіти про оголошення повторного конкурсу на посаду президента вишу.

Нагадаємо, у вересні 2021 року відбулися вибори ректора Києво-Могилянської академії. Тоді президента вишу не змогли обрати, оскільки жоден кандидат не набрав понад 50% голосів. Було призначено повторні вибори, на яких 27 січня 2022 року здобув перемогу колишній міністр освіти Сергій Квіт

1 лютого Міносвіти оприлюднило заяву щодо результатів виборів у "Могилянці" і закликало "громадян, у першу чергу спільноту НаУКМА, зберігати спокій та розсудливість". 28 січня МОН ухвалило рішення покласти тимчасове виконання обов’язків президента НаУКМА на декана правничого факультету Дениса Азарова. 31 січня з ним, а також із головами студентського самоврядування НаУКМА, зустрівся міністр освіти і науки Сергій Шкарлет. Того ж дня МОН поінформувало Службу безпеки України про можливі акції протесту, зокрема й біля будівлі міністерства.

Могилянська спільнота закликала МОН підписати контракт з обраним президентом вишу. А голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до Міносвіти, МВС та Генпрокуратури щодо ситуації довкола виборів очільника НаУКМА.

На підтримку Могилянки виступив Український католицький університет.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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