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Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії.

Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Від початку доби в зоні бойових дій на сході України з боку російських збройних формувань порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 2 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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