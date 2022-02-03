Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша"

Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Росії.

Від початку доби в зоні бойових дій на сході України з боку російських збройних формувань порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 2 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.