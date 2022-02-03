На Донеччині розширили мережу спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства

За кошти державної субвенції закупили 4 автомобілі для мобільних бригад притулків для потерпілих, а також відкрили три служби соціально-психологічного консультування.

У Донецькій області збільшилася кількість громад, де створили спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Як повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, таку субвенцію отримали 9 громад Донеччини.

"У результаті реалізації субвенції придбано 4 автомобіля для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги при притулках для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у Маріупольській, Мангушській, Бахмутській та Мирноградській територіальних громадах", - йдеться в повідомленні пресслужби Мінсоцполітики.

Також розпочали роботу 3 спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування у Дружківській, Слов’янській та Званівській територіальних громадах.

Створено притулок для постраждалих в Іллінівській територіальній громаді, а також денний центр соціально-психологічної допомоги постраждалим особам (з кризовою кімнатою) у Курахівській територіальній громаді.

Завдяки цим службам якість та доступність послуг для населення Донецької області зросте, кажуть у Міністерстві, а це важливий чинник запобігання та протидії домашньому насильству.

Нагадаємо, в липні 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство.

В листопаді 2021 року під Офісом Президента відбувся мітинг на підтримку Стамбульської конвенції, спрямованої захистити жінок від насильства.