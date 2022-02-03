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Під Львовом легківка врізалася в автобус, є загиблий

Ще шестеро людей госпіталізовані.

Уранці 3 лютого у селі Рясна Руська неподалік Львова сталася ДТП за участі рейсового автобуса. Внаслідок аварії одна людина загинула, шістьох із травмами різного ступеню важкості ушпиталили.

Як повідомили у пресслужбі обласної поліції, легковий автомобіль "Шкода Октавія" під керуванням 39-річного львів’янина виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом сполученням "Львів–Зелів", яким керував 47-річний мешканець Львівського району.

Відомо, що внаслідок зіткнення водій легковика від отриманих травм помер на місці події. До лікарні доставили водія та п’ятьох пасажирів автобуса.

Наразі на місці події працюють слідчі.

Раніше повідомляли, що в місті Дубно на Рівненщині пасажирський поїзд "Київ – Івано-Франківськ" зіткнувся з вантажівкою SCANIA, водій якої виїхав на залізничний переїзд. Постраждали машиніст поїзда та водій автівки.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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