У ДБР обіцяють "дослідити" нове відео з Трухіним на місці ДТП

У бюро уточнили, що не бачили раніше матеріалів, які оприлюднили журналісти.

Розслідування ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року, на даний час ще триває. Державне бюро розслідувань проводить необхідні експертизи та інші слідчі дії.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Інформуємо, що матеріалів, оприлюднених журналістами видання «Українська правда», на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Принагідно підкреслимо, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам", - йдеться у повідомленні.

У ДБР також заявили, що камери відеофіксації на ділянці траси, де сталася ДТП, ще не були встановлені. Бюро зверталося до людей з проханням надати додаткові фото- та відео записи з місця події, однак нові матеріали не були знайдені.

"Відео (яке оприлюднили журналісти, - ред.) буде витребувано у законному порядку, досліджено та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому", - додали у бюро.

Нагадаємо, Трухін потрапив у аварію 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується.

1 лютого журналісти опублікували відео з місця аварії, зокрема зняті правоохоронцями. На них зафіксовано, як парламентар натякає на неправомірну вигоду, а сам хоче "тихенько піти в ліс".

Вранці 2 лютого заяву щодо відео опублікувало МВС, а генпрокурорка Венедіктова заявила про доручення зареєструвати кримінальне провадження із підслідністю НАБУ.

Фракція "Слуга народу" планує на засіданні 14 лютого виключити зі свого складу нардепа Олександра Трухіна.