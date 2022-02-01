Полковника Голубана, якого підозрюють в організації масових заворушень, взяли під варту

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому полковнику поліції Юрію Голубану. Його затримали у справі про підготовку масових заворушень в Україні.

Як повідомляє пресслужба Національної поліції, під варту взято організатора масових заворушень.

У відомстві нагадали, що 30 січня у Києві поліцейські затримали групу осіб, яка планувала масові заворушення в центрі столиці. Під час заходу 31 січня мали відбутися провокації та сутички з правоохоронцями. У лютому планувалося провести низку аналогічних заходів у кількох обласних центрах держави.Затриманим було повідомлено про підозру у замаху в організації масових заворушень (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України)."Сьогодні, 1 лютого, за рішенням Печерського районного суду м. Києві організатору обрано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою", – повідомили у Нацполіції.Там нагадали, що чинним законодавством за організацію масових заворушень передбачена відповідальність – позбавлення волі до восьми років.

Слідство підозрює Голубана в тому, що він та ще одна особа організували проведення масових заворушень у Києві та ще низці міст України. Заворушення мали відбутися під час акцій протесту також у Сумській, Чернігівській, Черкаській та Полтавській областях. Організатори планували зібрати 3500 людей для "масовки" та ще 1200 людей для участі у сутичках з силовиками.

Наразі правоохоронці з'ясовують, хто виступав організатором цих спланованих заворушень. Не виключають зв'язок з Росією.

Голубан до 1994 року проходив службу в підрозділах МВС і Служби безпеки України, брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, командир роти спеціального призначення ГУНП України в Донецькій області.

У 2017 році колишній ватажок бригади бойовиків "ДНР" "Восток" Олександр Ходаковський заявив, що Голубан у 2014 році воював у лавах незаконних збройних формувань проти української армії та силових структур. Сам Голубан це заперечував. Тоді ж Служба безпеки України порушила проти нього кримінальну справу за звинуваченням у державній зраді.

У березні 2017 року рота спецпризначення поліції Донецької області під командуванням Голубана зупинила на блокпосту біля Слов'янська нардепа від "Самопомочі" Володимира Парасюка і прихильників залізничної блокади на Донбасі. Між ними сталася бійка, під час якої постраждали семеро поліцейських.

Через скандал Голубана було звільнено у 2018 році. Правової оцінки його діям та ймовірному перебуванню у лавах терористів не було дано.