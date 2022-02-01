Колишній керівник правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прокоментував обшуки Державного бюро розслідувань, що відбулися вранці 1 лютого у нього в дома.

У цей час він не перебував у своєму помешканні, але повернувся після повідомлення охоронців. Про це Коболєв написав у Facebook.

"З нашого боку у слідчих було повне сприяння в проведенні слідчих дій, включно з добровільним наданням мобільних телефонів для перегляду. Коментувати саму процедур обшуку вже в моїй присутності не буду, але на його формальному приводі варто трохи зупинитись: підставою стала кримінальна справа за фактом мирного врегулювання проблеми так званого «газу Жеваго». Справа тягнеться вже відносно давно (як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди Нафтогазу 2014-2021)", – зазначив він.

Коболєв заявив, що в процесі врегулювання проблеми, якій вже 20 років, "команди Нафтогазу та Укртрасгазу керувались інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 млрд грн (в тому числі повернути більше 200 млн грн вже списаних коштів), що значно перевищувало ринкову вартість самого спірного газу в період врегулювання".

Нагадаємо, мова йде про справу, де фігурує бізнесмен Костянтин Жеваго. В 1999 році його компанія АТ УкрЕнергоЗбут закачала 418 млн кубів газу в ГТС, якою тоді оперував Укртрансгаз. Частина газу була поставлена споживачам, а 305 млн кубів "зникли", згідно з судовими матеріалами.

Керівництво "Нафтогазу" за зверненням АТ "Укртрансгаз" погодило документи щодо укладення мирової угоди з комерційними структурами без належних повноважень і підстав. За даними слідства, керівник НАК "Нафтогаз України" підписав Рішення акціонера АТ "Укртрансгаз" щодо мирових угод без погодження Наглядової Ради НАК "Нафтогаз України".