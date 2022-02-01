Порошенко: перш ніж збільшувати чисельність ЗСУ, треба забезпечити діючу армію

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав збільшити фінансування армії на ділі, а не на словах. Він також зазначив, що бездіяльність парламенту наразі є неприпустимою.

«Збільшення чисельності (ЗСУ - ред.) – це повноваження Верховної Ради. І перед тим, як збільшувати на 100 тисяч, забезпечте грошовим, військовим, харчовим, речовим забезпеченням діючу армію. Поставте 25 тисяч військовому і 50 тисяч тим, хто на фронті. Поставте наш проєкт бюджету, підтримайте його. Неприпустимою є бездіяльність парламенту», – наголосив Порошенко.

За його словами, Путін досяг зворотного ефекту від нарощування військ поблизу кордонів України - загроза призвела до зміцнення проукраїнської коаліції.

«Концентрацією військ Путін досяг зворотного. Він хотів налякати світ і налякати нас, а замість цього загроза повномасштабного вторгнення московських орд в Україну мобілізувала наших друзів і весь світ на безпрецедентне збільшення допомоги Україні. В тому числі і допомоги військової», – констатував Порошенко. На його думку, влада докладає для цього недостатньо зусиль.

«Наші західні партнери поки що через ЗМІ дедалі частіше задаються питанням: а для чого поставляти Україні зброю, якщо її керівництво публічно заперечує агресивні наміри Путіна і не докладає зусиль щодо посилення армії», – заявив п’ятий зрезидент.