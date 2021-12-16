Росія продовжує нарощувати війська навкруги України, – генсек НАТО на брифінгу із Зеленським

Він завпенив. що подальша агресія матиме для Росії жорсткі наслідки.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Перемовини відбулися на полях саміту Східного партнерства, що проходить 15-16 грудня у Брюсселі. На спільному із Зеленським брифінгу Столтенберг зазначив, що Україна є цінним партнером НАТО.

"Ми обговорювали значне нарощування російських збройних сил навкруги України. Десятки тисяч військ у бойовій готовності, артилерії... Ми не бачимо, що змінюється чи зменшується це нарощування – навпаки продовжується", – заявив він.

Столтенберг додав, що це провокація і дестабілізація, і це підриває безпеку в Європі. Генсек НАТО закликав Росію повернутися до дипломатії.

"Якщо в майбутньому буде агресія проти України, вона матиме жорсткі наслідки і дуже високу ціну... У той же самий час НАТО готове говорити з Росією, хочемо запросити Москву до зустрічі ради НАТО-Росія", – зазначив він.

Столтенберг підкреслив, що Альянс підвищив рівень розвідки і буде прискіпливо слідкувати за ситуацією.

"Усі члени Альянсу підтримують незалежність у суверенітет України. Україна має право захищати себе, НАТО буде надавати вам практичну підтримку", – додав він.

Це виражається інструкторами і обладанням. Столтенберг підкреслив, що підтримка України з боку НАТО не є загрозою для Росії, і тільки Україна, а також 30 членів Альянсу в праві вирішувати, чи приймати державу до блоку.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявляв, що вимагає від НАТО юридичних гарантій "нерозширення на схід", тобто гарантій не включення до Альянсу України.