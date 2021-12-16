Росія продовжує нарощувати війська навкруги України, – генсек НАТО на брифінгу із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Перемовини відбулися на полях саміту Східного партнерства, що проходить 15-16 грудня у Брюсселі. На спільному із Зеленським брифінгу Столтенберг зазначив, що Україна є цінним партнером НАТО.
"Ми обговорювали значне нарощування російських збройних сил навкруги України. Десятки тисяч військ у бойовій готовності, артилерії... Ми не бачимо, що змінюється чи зменшується це нарощування – навпаки продовжується", – заявив він.
Столтенберг додав, що це провокація і дестабілізація, і це підриває безпеку в Європі. Генсек НАТО закликав Росію повернутися до дипломатії.
"Якщо в майбутньому буде агресія проти України, вона матиме жорсткі наслідки і дуже високу ціну... У той же самий час НАТО готове говорити з Росією, хочемо запросити Москву до зустрічі ради НАТО-Росія", – зазначив він.
Столтенберг підкреслив, що Альянс підвищив рівень розвідки і буде прискіпливо слідкувати за ситуацією.
"Усі члени Альянсу підтримують незалежність у суверенітет України. Україна має право захищати себе, НАТО буде надавати вам практичну підтримку", – додав він.
Це виражається інструкторами і обладанням. Столтенберг підкреслив, що підтримка України з боку НАТО не є загрозою для Росії, і тільки Україна, а також 30 членів Альянсу в праві вирішувати, чи приймати державу до блоку.
Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявляв, що вимагає від НАТО юридичних гарантій "нерозширення на схід", тобто гарантій не включення до Альянсу України.