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"Газпром" заявив, що виконав зобов'язання щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік

За даними компанії, рубіж 40 млрд кубометрів був подоланий 14-15 грудня.

"Газпром" заявив, що виконав зобов'язання щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік
Фото: EPA/UPG

Російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення виконання зобов’язань щодо транзитного договору з Україною.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Газпром" зазначає, що виконав зобов'язання щодо транзиту, а за статистикою концерну, рубіж був подоланий за підсумками газової доби 14-15 грудня. 

"Сьогодні компанія виконала зобов'язання щодо транзитного договору з Україною. З початку року через її територію протранспортовано 40 млрд кубометрів російського газу, що відповідає обсягу, передбаченому транзитним договором на весь 2021 рік", - повідомляє концерн.

У "Газпромі" також заявили, що імпортувати газ безпосередньо у Росії Київ відмовляється, "перекуповуючи його у європейських трейдерів із використанням фізичного та віртуального реверсу – з транзитного потоку російського газу".

"Після двох транзитних криз та невидачі з ПСГ України 7,8 млрд кубометрів російського газу "Газпром" диверсифікує систему доставки газу до Європи, скорочуючи транзитні ризики цієї держави, - зазначили в держконцерні.

Нагадаємо, у грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у листопаді 2021 року заявив, що Україна хоче продовжити контракт із "Газпромом" на 15 років і пропонує збільшити його до 60 млрд кубометрів на рік. В Росії поки що відмовляються починати переговори щодо цього. Директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон не виключає, що Росія цієї зими може зупинити транзит газу через територію України, але сподівається, що цього не станеться.

За даними української та західним розвідок, Росія розглядає варіант з повномасштабним вторгненням в Україну у січні-лютому у 2021 року.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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