​Зеленський: Ми очікуємо чітких сигналів від ЄС для Росії

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя провів зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем перед шостим самітом Східного партнерства

Про це повідомила пресслужба ОП.

Зеленський наголосив на важливості визначення стратегічних цілей Східного партнерства, зокрема - щодо відносин між Європейським Союзом та державами "Асоційованого тріо".

Зеленський акцентував на тому, що стратегічною метою України у відносинах з ЄС є набуття повноправного членства. У цьому зв’язку наша держава очікує на визнання своєї європейської перспективи з боку ЄС. Він також поінформував Мішеля про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України. Лідери погодилися з продовжувати докладати спільні зусилля для недопущення ескалації конфлікту.

Зеленський також висловив сподівання, що за результатами засідання Європейської ради, запланованого на 16 грудня, лідери ЄС "надішлють чіткі сигнали на адресу Російської Федерації".

Нагадаємо,15-16 грудня президент України перебуватиме із робочим візитом у Брюсселі, де проходитиме саміт Східного партнерства. Учора делегації комітетів закордонних справ парламентів Грузії, Литви, Польщі та України ухвалили спільну декларацію перед самітом. У ній говориться, що Східне партнерство залишається провідною платформою для поглиблення відносин між Євросоюзом і країнами східної Європи.