Фрегат Тихоокеанського флоту Російської Федерації "Маршал Шапошников" у Японському морі виконав пуск ракети новітнього протичовнового комплексу "Ответ", яка успішно уразила підводну ціль.

Про це у середу, 15 грудня, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міністерство оборони РФ.

У міністерстві розповіли, що корабельний протичовновий ракетний комплекс "Ответ" призначений для ураження підводних човнів. Для запуску протичовнових ракет використовуються універсальні пускові установки, які дозволяють застосовувати крилаті ракети "Оникс" і "Калибр".

Раніше, 29 листопада, фрегат "Адмірал Горшков" виконав новий випробувальний пуск гіперзвукової ракети "Циркон" із Білого моря на відстань понад 400 км. Попередній пуск ракети "Циркон" "Адмірал Горшков" виконав 18 листопада з морської мішені з Білого моря. Ціль була уражена прямим потраплянням. У жовтні російські військові випробували "Циркон" з підводного човна.

Протичовновий комплекс "Ответ" складається з протичовнової керованої ракети, стрільба якої ведеться з універсальних пускових установок 3С-14. У головній частині ракети знаходиться малогабаритна самонавідна протичовнова торпеда. Максимальна дальність стрільби ракетою комплексу у варіанті для надводних кораблів – 40 км.