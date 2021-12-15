У Вʼєтнамі опозиційну журналістку засудили до 9 років за "антидержавні дії"

У Вʼєтнамі журналістку і дисидентку Фам Доан Транг приговорили до девʼяти років вʼязниці за антидержавну діяльність. Вона відома своїми матеріалами про права людини та жорстоке поводження поліції з громадянами, пише Reuters.

В обвинувальному вироку йдеться, що вона засуджена за "ведення пропаганди проти держави".

Журналістка своєї вини не визнала і думає над тим, щод подавати апеляції. Її адвокат Нгуен Ван Мієнг зазначив, що вирок, який вона отримала, є майже максимальним за такий злочин.

"Судді наполягали на тому, що діяльність Транг небезпечна для суспільства і влади", – заявив інший адвокат Данг Дінь Ман.

43-річна Транг була затримана через декілька годин після щорічного діалогу щодо прав людини між Вʼєтнамом та США, що проходив торік. До цього її затримували принаймні двічі – під час зустрічі з тодішнім президентом США Бараком Обамою та два роки потому, після зустрічі з європейською делегацією.

Reuters зазначає, що Комуністична партія Вʼєтнаму зберігає жорстку цензуру і не терпить критики медіа.

Згідно з цьогорічним рейтингом свободи преси World Press Freedom, Вʼєтнам має 175 місце зі 180.