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У Вʼєтнамі опозиційну журналістку засудили до 9 років за "антидержавні дії"

Фам Доан Транг висвітлювала жорстке поводження поліції із громадянами. 

У Вʼєтнамі опозиційну журналістку засудили до 9 років за "антидержавні дії"
Фам Доан Транг
Фото: rsf.org

У Вʼєтнамі журналістку і дисидентку Фам Доан Транг приговорили до девʼяти років вʼязниці за антидержавну діяльність. Вона відома своїми матеріалами про права людини та жорстоке поводження поліції з громадянами, пише Reuters.

В обвинувальному вироку йдеться, що вона засуджена за "ведення пропаганди проти держави". 

Журналістка своєї вини не визнала і думає над тим, щод подавати апеляції. Її адвокат Нгуен Ван Мієнг зазначив, що вирок, який вона отримала, є майже максимальним за такий злочин.

"Судді наполягали на тому, що діяльність Транг небезпечна для суспільства і влади", – заявив інший адвокат Данг Дінь Ман. 

43-річна Транг була затримана через декілька годин після щорічного діалогу щодо прав людини між Вʼєтнамом та США, що проходив торік. До цього її затримували принаймні двічі – під час зустрічі з тодішнім президентом США Бараком Обамою та два роки потому, після зустрічі з європейською делегацією. 

Reuters зазначає, що Комуністична партія Вʼєтнаму зберігає жорстку цензуру і не терпить критики медіа. 

Згідно з цьогорічним рейтингом свободи преси World Press Freedom, Вʼєтнам має 175 місце зі 180. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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