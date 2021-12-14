За книжкою польського репортера Шабловського "Як нагодувати диктатора" знімуть серіал

Книжка польського репортера Вітольда Шабловського "Як нагодувати диктатора. Історії, розказані кухарями" ляже в основу серіалу. Його буде знято у Голлівуді.

Про це автор книжки повідомив у своєму фейсбуці.

""Як нагодувати диктатора" їде у Голлівуд! Дехто з вас уже знає, але я можу сказати це публічно лише зараз. Мою книжку купила компанія "Вільні асоціації" американського актора Ченнінга Татума. Це мрія, бо всі великі компанії, такі як Netlix або HBO, вважають за краще купувати у людей, яких вони знають і які вже "поставили" великі постановки. Разом з Мацеєм Мусялом ми є співпродюсерами, а я також є співавтором. Має бути серіал, заснований на реальних історіях з моєї книги", – розповів Шабловський.

Він додав, що це, ймовірно, перший польський репортаж і, ймовірно, перша польська книжка, продана безпосередньо Голлівуду.

Фото: facebook.com/witold.szablowski

"Як нагодувати диктатора" – це історія життя п’ятьох найкривавіших диктаторів ХХ століття: Саддама Хусейна, Іді Аміна, Енвера Ходжі, Фіделя Кастро та Пола Пота, – у спогадах їхніх кухарів. Журналістська мандрівка відомого польського репортера Вітольда Шабловського чотирма континентами та п’ятьма країнами (Уґандою, Кубою, Іраком, Албанією та Камбоджею) відкриває завісу перед життям тиранів, яке було приховане від загалу.

Це не кулінарна книжка, хоча деякі рецепти там є. Це спогади з перших уст про життя, сповнене страху, любові й ненависті під тиранією.

Український переклад вийшов 2020 року у "Видавництві Старого Лева". LB.ua публікував фрагмент з книжки.