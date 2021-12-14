Стефанчук запропонував "список літератури" для нардепів на зимові канікули

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук оприлюднив п’ять книг, які він рекомендує народним депутатам прочитати на зимових канікулах.
Список він розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Пропоную колегам з користю провести новорічно-різдвяні свята. Як і обіцяв: звертаюсь до народних обранців із новою ініціативою, своєрідним «домашнім завданням» - рекомендую 5 книжок «від спікера», які просив би кожного, за можливості, прочитати найближчим часом", - написав Стефанчук.
Спікер парламенту рекомендував до прочитання такі книжки: Григорій Сковорода "Найкраще"; Норман Дейвіс "Європа. Історія" (Europe. A History); Михайло Зигар "Імперія повинна померти" («Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.»); Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" (The Churchill Factor. How one man made history); Адмірал Вільям Г. Макрейвен "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).
"Звісно, можна і більше... Крім того, на літні канікули готую розгорнутий список", - зазначив Стефанчук.
Він також додав, що до переліку не увійшли Конституція України та Регламент Верховної Ради України, бо на його думку , що всі й без цього повинні вже знати їх "на зубок".
Докладніше про те, які книги довподоби народним обранцям, читайте в матеріалі з циклу LB.ua "Невідома Рада": шо читают нардепи?.