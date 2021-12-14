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Стефанчук запропонував "список літератури" для нардепів на зимові канікули

Спікер зазначив, що на літні канікули готує більш розгорнутий список.

Стефанчук запропонував "список літератури" для нардепів на зимові канікули
Фото: Макс Требухов

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук оприлюднив п’ять книг, які він рекомендує народним депутатам прочитати на зимових канікулах.

Список він розмістив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Пропоную колегам з користю провести новорічно-різдвяні свята. Як і обіцяв: звертаюсь до народних обранців із новою ініціативою, своєрідним «домашнім завданням» - рекомендую 5 книжок «від спікера», які просив би кожного, за можливості, прочитати найближчим часом", - написав Стефанчук.

Спікер парламенту рекомендував до прочитання такі книжки: Григорій Сковорода "Найкраще"; Норман Дейвіс "Європа. Історія" (Europe. A History); Михайло Зигар "Імперія повинна померти" («Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг.»); Борис Джонсон "Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію" (The Churchill Factor. How one man made history); Адмірал Вільям Г. Макрейвен "Застеляйте ліжко. Дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ" (Make your bed. Small things that can change your life… and maybe the world).

"Звісно, можна і більше... Крім того, на літні канікули готую розгорнутий список", - зазначив Стефанчук.

Він також додав, що до переліку не увійшли Конституція України та Регламент Верховної Ради України, бо на його думку , що всі й без цього повинні вже знати їх "на зубок".

Докладніше про те, які книги довподоби народним обранцям, читайте в матеріалі з циклу LB.ua "Невідома Рада": шо читают нардепи?.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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