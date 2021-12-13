Зеленський призначив послів України в п'яти країнах

За сумісництвом президент також призначив посла в Італії послом у Республіці Мальта, а посла в Сингапурі - послом у Брунеї Даруссаламі.

Президент Володимир Зеленський призначив послів України у Сербії, Нідерландах, В'єтнамі, Брунеї Даруссаламі та Мальті.

Відповідні укази №643/2021 - №647/2021 опубліковані на сайті Офісу президента.

Послом України в Республіці Сербія призначено Володимира Толкача. Попередньо з цієї посади було звільнено Олександра Александровича (указ №641/2021).

Також Зеленський призначив послом у Королівстві Нідерланди Максима Кононенка.

Олександр Гаман став послом у В'єтнамі, однак попередньо його було звільнено з посади представника України при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва за сумісництвом (указ №642/2021).

За сумісництвом президент також призначив посла в Італії Ярослава Мельника послом у Республіці Мальта, а посла в Сингапурі Катерину Зеленко – послом у Брунеї Даруссаламі.

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