Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
У Харкові на виклику поранили п’ятьох поліцейських
У Харкові на виклику поранили п’ятьох поліцейських
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
Помер 38-річний ексдепутат Київради Олексій Новіков
Помер 38-річний ексдепутат Київради Олексій Новіков
Ломаченко розгромив Коммі одноголосним рішенням суддів (оновлено)
Ломаченко розгромив Коммі одноголосним рішенням суддів (оновлено)
У Туреччині випробували перший у світі безпілотник із лазерною зброєю
У Туреччині випробували перший у світі безпілотник із лазерною зброєю
Зеленський просить Кабмін розглянути питання про звільнення Гогілашвілі
Зеленський просить Кабмін розглянути питання про звільнення Гогілашвілі
ГоловнаПолітика

Виконання урядом зобов’язань за Меморандумом забезпечить тепло в оселях українців без збільшення тарифів, - Кличко

Проблемним питанням залишається обмеження НАК «Нафтогаз України» обсягів газу для підприємств теплопостачання та відсутність бюджетних компенсаторів.

Виконання урядом зобов’язань за Меморандумом забезпечить тепло в оселях українців без збільшення тарифів, - Кличко
Кличко на сесії Київради 18 листопада
Фото: vechirniy.kyiv.ua/

Для забезпечення теплом усіх споживачів до завершення опалювального сезону уряд має повністю виконати умови підписаного Меморандуму щодо врегулювання проблемних питань в опалювальному сезоні 2021/2022 років. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає сайт партії.

«Ми сподіваємося на виконання урядом взятих на себе зобов’язань в повному обсязі. Адже виконання урядом умов Меморандуму забезпечить тепло в оселях українців без збільшення вартості тарифів. Так, проблемним питанням залишається обмеження НАК «Нафтогаз України» обсягів газу для підприємств теплопостачання, відсутність на сьогодні бюджетних компенсаторів для відшкодування стриманих органами місцевого самоврядування тарифів. Для вирішення проблеми НАК «Нафтогаз України» має внести зміни до договорів на постачання природного газу та відкоригувати обсяги природного газу для населення та бюджетних установ, враховуючи фактичні об’єми спожитого газу в жовтні 2021 року», – підкреслив Віталій Кличко.

Він зазначив, що уряд має в першу чергу спрямувати субвенцію на погашення заборгованості за різницю у тарифах громадам, індекс податкоспроможності яких менше одиниці.

«Сподіваємося, що уряд у грудні 2021 року розподілить між бюджетами місцевого самоврядування весь обсяг субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах та дотації для територіальних громад, індекс податкоспроможності яких менше 0,9. Це сприятиме покращенню фінансового стану підприємств ТКЕ – дозволить їм погасити борги й стало пройти опалювальний сезон, не підвищуючи тарифи для споживачів», – підсумував мер Києва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також