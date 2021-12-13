КМІС: рейтинг "ЄС" - 19,8%, "Слуги народу" - 18,4%

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, перемогу на них могли б отримати партії "Європейська солідарність" або "Слуга народу", рейтинги яких знаходяться приблизно на одному рівні.
Про це свідчить опитування Київського міжнародного інститут соціології, яке проводилось 3-11 грудня.
Партію "ЄС" готові підтримати 19,8% респондентів (серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором), а "Слугу народу" - 18,4%.
"Різниця в підтримці цих партій – у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою «ділять» перше-друге місце", - йдеться в повідомленні КМІС.
Рейтинги інших партій набагато нижчу: "Батьківщина" - 9,1%, "ОПЗЖ" - 9%, "Сила і честь" - 7%, Радикальна партія Олега Ляшка - 5,2%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1, партія Разумкова - 4,8%, "Наші" - 4,4%, партія Шарія - 4%.
"Порівняно з груднем 2020 року рейтинг таких топ-партій, як «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Батьківщина», «Сила і честь», «Українська стратегія Гройсмана» статистично значущо не змінився. Водночас найбільш значну динаміку демонструє рейтинг партії «ОПЗЖ», чия підтримка серед тих, хто визначився, знизилася з 17,4% до 9%. Також за рік знизилася підтримка партій «Голос» (з 3,5% до 1,7%) і «За майбутнє» (з 3,2% до 1,3%)", - підкреслили соціологи.
|4-8 грудня 2020
|1-7 червня 2021
|3-11 грудня 2021
|Різниця грудень 2021 проти грудня 2020
|%
|%
|%
|%
|«Європейська солідарність» (Порошенко)
|16,9
|18,5
|19,8
|+2,9
|«Слуга народу» (Шуляк)
|19,0
|20,3
|18,4
|-0,6
|«Батьківщина» (Тимошенко)
|10,1
|12,0
|9,1
|-1,0
|«Опозиційна платформа – За життя» (Бойко, Медведчук, Рабінович)
|17,4
|11,9
|9,0
|-8,4
|«Сила і Честь» (Смешко)
|5,6
|7,2
|7,0
|+1,4
|Радикальна партія (Ляшко)
|3,2
|4,2
|5,2
|+2,0
|«Українська стратегія Гройсмана»
|3,8
|4,2
|5,1
|+1,3
|«Розумна політика» (Разумков)
|---
|---
|4,8
|---
|«Наші» (Мураєв)
|---
|---
|4,4
|---
|«Партія Шарія»
|3,3
|3,4
|4,0
|+0,7
|«Свобода» (Тягнибок)
|2,9
|1,8
|3,3
|+0,4
|«УДАР» (Кличко)
|1,8
|2,1
|2,6
|+0,8
|«Голос» (Рудик)
|3,5
|2,1
|1,7
|-1,8
|«Самопоміч» (Садовий)
|1,9
|1,5
|1,5
|-0,4
|«За Майбутнє» (Палиця)
|3,2
|0,8
|1,3
|-1,9
|«Національний корпус» (Білецький)
|0,4
|0,9
|0,9
|+0,5
|«ПроПозиція» (Філатов)
|1,0
|1,1
|0,5
|-0,5
|«Україна – наш дім» (Колесніков)
|---
|---
|0,2
|---
|«Опозиційний блок»
|1,7
|4,2
|---
|---
|«Громадянська позиція»
|3,2
|3,5
|---
|---
|Інша партія
|1,2
|0,5
|1,1
|---
Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ньому взяли участь 2000 респондентів. Статистична похибка - не більше 2,4%.
Нагадаємо, що грудневе опитування групи "Рейтинг" дає "Слузі народу" 18,0% голосів, а "Європейській солідарності" - тільки 13,7%.