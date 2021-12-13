КМІС: рейтинг "ЄС" - 19,8%, "Слуги народу" - 18,4%

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, перемогу на них могли б отримати партії "Європейська солідарність" або "Слуга народу", рейтинги яких знаходяться приблизно на одному рівні.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інститут соціології, яке проводилось 3-11 грудня.

Партію "ЄС" готові підтримати 19,8% респондентів (серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором), а "Слугу народу" - 18,4%.

"Різниця в підтримці цих партій – у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою «ділять» перше-друге місце", - йдеться в повідомленні КМІС.

Рейтинги інших партій набагато нижчу: "Батьківщина" - 9,1%, "ОПЗЖ" - 9%, "Сила і честь" - 7%, Радикальна партія Олега Ляшка - 5,2%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1, партія Разумкова - 4,8%, "Наші" - 4,4%, партія Шарія - 4%.

"Порівняно з груднем 2020 року рейтинг таких топ-партій, як «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Батьківщина», «Сила і честь», «Українська стратегія Гройсмана» статистично значущо не змінився. Водночас найбільш значну динаміку демонструє рейтинг партії «ОПЗЖ», чия підтримка серед тих, хто визначився, знизилася з 17,4% до 9%. Також за рік знизилася підтримка партій «Голос» (з 3,5% до 1,7%) і «За майбутнє» (з 3,2% до 1,3%)", - підкреслили соціологи.

4-8 грудня 2020 1-7 червня 2021 3-11 грудня 2021 Різниця грудень 2021 проти грудня 2020 % % % % «Європейська солідарність» (Порошенко) 16,9 18,5 19,8 +2,9 «Слуга народу» (Шуляк) 19,0 20,3 18,4 -0,6 «Батьківщина» (Тимошенко) 10,1 12,0 9,1 -1,0 «Опозиційна платформа – За життя» (Бойко, Медведчук, Рабінович) 17,4 11,9 9,0 -8,4 «Сила і Честь» (Смешко) 5,6 7,2 7,0 +1,4 Радикальна партія (Ляшко) 3,2 4,2 5,2 +2,0 «Українська стратегія Гройсмана» 3,8 4,2 5,1 +1,3 «Розумна політика» (Разумков) --- --- 4,8 --- «Наші» (Мураєв) --- --- 4,4 --- «Партія Шарія» 3,3 3,4 4,0 +0,7 «Свобода» (Тягнибок) 2,9 1,8 3,3 +0,4 «УДАР» (Кличко) 1,8 2,1 2,6 +0,8 «Голос» (Рудик) 3,5 2,1 1,7 -1,8 «Самопоміч» (Садовий) 1,9 1,5 1,5 -0,4 «За Майбутнє» (Палиця) 3,2 0,8 1,3 -1,9 «Національний корпус» (Білецький) 0,4 0,9 0,9 +0,5 «ПроПозиція» (Філатов) 1,0 1,1 0,5 -0,5 «Україна – наш дім» (Колесніков) --- --- 0,2 --- «Опозиційний блок» 1,7 4,2 --- --- «Громадянська позиція» 3,2 3,5 --- --- Інша партія 1,2 0,5 1,1 ---

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. В ньому взяли участь 2000 респондентів. Статистична похибка - не більше 2,4%.

Нагадаємо, що грудневе опитування групи "Рейтинг" дає "Слузі народу" 18,0% голосів, а "Європейській солідарності" - тільки 13,7%.