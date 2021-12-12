Заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі, який опинився у центрі скандалу через грубе та нецензурне спілкування з правоохоронцями на в’їзді у Донецьку область, має діючий паспорт громадянина Російської Федерації та індивідуальний податковий номер.

Про це повідомив Центр журналістських розслідувань з посиланням на дані Федеральної податкової служби Росії.

Так, Гогілашвілі отримав паспорт громадянина Російської Федерації (номер 6004531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону.

Він також має діючий індивідуальний податковий номер РФ 616404621705.

“Офіційна база даних Федеральної податкової служби РФ при пошуку надає дані тільки чинних паспортів громадян РФ та їхніх індивідуальних податкових номерів. Вихід із громадянства РФ чи позбавлення його відбувається на підставі відповідного Указу президента Росії”, – йдеться у повідомленні.

Фото: investigator.org.ua

Блогер та колишній нардеп Борислав Береза у своєму telegram-каналі також оприлюднив інформацію про те, що Гогілашвілі має чинний російський закордонний паспорт, виданий у 2012 році.

За деякими даними, Гогіашвілі перебуває в Україні з 2010 року, отже російський закордонний паспорт він отримував вже в українських період своєї біографії.

Згідно з офіційною біографією Олександр Гогіашвілі народився 26 грудня 1973 року у Грузії. За даними з відкритих джерел, тривалий час працював у Росії. Зокрема, був помічником Миколи Валуєва, депутата Державної думи Росії від партії “Единая Россия”.

Нагадаємо, 10 грудня на в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи.

Він, зокрема, заявив, що вважає неправильним те, що заступника міністра внутрішніх справ не знають в обличчя. На його думку, це – повне невиконання субординації. Гогілашвілі також вдався до погроз силовику: “Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…”.

Після цього міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі. Він запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення.

Зі свого боку Гогілашвілі вибачився за емоційність під час інциденту і пообіцяв сприяти розслідуванню. Він також повідомив, що написав рапорт.

12 грудня Президент України Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення Гогілашвілі.

Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року у Грузії. До 2010 року проживав у Росії, працював відповідальним за зв'язки з громадськістю у Громадському благодійному фонді соціальної адаптації колишніх наркозалежних у Ростові-на-Дону.

Дружина Гогілашвілі Марія Левченко є особистим помічником президента Володимира Зеленського.

Після перемоги Володимира Зеленського Гогілашвілі призначили заступником міністра внутрішніх справ. У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

У 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування". У 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".