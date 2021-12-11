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Держдеп США запустив у Греції проєкт з боротьби з російською дезінформацією

У США вважають, що дезінформація є "частиною кремлівського інструментарію для виправдання агресії та можливого вторгнення".

Держдеп США запустив у Греції проєкт з боротьби з російською дезінформацією
Фото: gr.usembassy.gov

Державний департамент Сполучених Штатів Америки запустив у Греції проєкт DisinfoHacks щодо боротьби з російською дезінформацією.

Про це повідомили у посольстві США в Афінах.

"Буквально минулого тижня держсекретар Ентоні Блінкен, мій начальник, відвідав Європу, він побував на міністерських зустрічах НАТО та ОБСЄ. Блінкен публічно висловився про те, що він назвав "масштабною російською дезінформаційною кампанією", яка здійснюється, щоб спробувати переконати світову громадськість у тому, що Україна становить загрозу для Росії і в якийсь спосіб прагне конфронтації зі своїм набагато більшим сусідом", – заявив посол США у Греції Джеффрі Паєтт.

За його словами, дезінформація є "частиною кремлівського інструментарію для виправдання агресії та можливого вторгнення".

Нагадаємо, перед тим як очолити американську місію в Афінах, Джефрі Паєтт три роки був послом США у Києві. Термін його перебування на цій посаді закінчився 2016 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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