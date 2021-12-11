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Російська армія провела танкові навчання з бойовими стрільбами біля кордонів України

"Бойове злагодження" у військах ПВО РФ триватиме до лютого 2022 року.

Російська армія провела танкові навчання з бойовими стрільбами біля кордонів України
Фото: Міноборони РФ

Понад 1,5 тис. танкістів з'єднань та військових частин Південного військового округу Російської Федерації провели бойові стрільби у польових умовах.

Як повідомили у Міністерстві оборони Росії, військові навчання тривали п’ять днів.

У них брали участь екіпажі сучасних танків Т-72Б3 і Т-90А, які тренувалися стріляти з гармат танків та великокаліберних зенітних кулеметів.

Як повідомляють в Міноборони, стріляли по мішенях, що імітують танк під час руху, протитанковий гранатометний підрозділ та артилерійську зброю на відстані від 300 метрів до двох кілометрів.

Навчання відбувалися на полігонах Волгоградської та Ростовської областей, на Кавказі та в Криму.

У відомстві додали, що "бойове злагодження" екіпажів, розрахунків та відділень з'єднань та військових частин триватиме у військах ПВО до лютого 2022 року.

Нагадаємо, Білорусь готує проведення спільних з Росією військових навчань щодо прикриття південних кордонів. Таким чином, маневри здійснюватимуться біля кордону з Україною.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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