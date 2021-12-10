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Зеленський не виключив проведення референдуму щодо Донбасу та Криму

Президент також допустив можливість проведення референдуму про припинення війни.

Зеленський не виключив проведення референдуму щодо Донбасу та Криму
Фото: скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає можливості проведення референдуму щодо окупованих територій Донбасу та Криму.

Про це він сказав у ексклюзивному інтерв’ю телеканалу "1+1".

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу загалом. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це (референдум – ред.) може бути щодо Донбасу, щодо Криму", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи хоче він порадитися з українцями щодо статусу окупованих територій.

Крім того, президент допустив проведення референдуму про припинення війни.

"Це (референдум – ред.) може бути загалом щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна, нам пропонуватиме ті чи інші умови. Так може бути. Сьогодні цього немає точно. Тут немає жодних секретів. у мене від суспільства, я б такими речами не жартував і точно секретів не мав би, бо це дуже важливі речі, які стосуються нашого статусу, … наших територій… Але, якщо буде якийсь такий складний виклик, я точно радитимуся з нашим суспільством", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у червні Зеленський не виключав проведення всеукраїнського референдуму щодо Донбасу в разі, якщо врегулювання конфлікту на сході України не вдасться досягти в Нормандські форматі, з Росією і США.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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