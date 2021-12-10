Зеленський призначив Віктора Микиту головою Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Віктора Микиту головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ № 635/2021 оприлюднений на сайті глави держави.

Іншим указом № 634/2021 Зеленський увільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Закарпатської ОДА Петра Добромільського.

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив новому очільнику Закарпатської ОДА службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і знання рідного краю сприятимуть ефективній роботі на посаді.

Віктор Микита - діючий співробітник Служби безпеки. Працював заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області, а останнім часом - в центральному апараті СБУ. В 2013-14 роках служив в Донецьку, а у 2015-18 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі із організованою злочинністю.

Нагадаємо, що 19 листопада президент Володимир Зеленський звільнив керівника Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Полоскова.

Це сталось після того, як партія "Рідне Закарпаття", ставлеником якої був Полосков, скинула представника "Слуги народу" з посади голови Закарпатської облради.