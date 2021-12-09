Закарпатську область очолить полковник СБУ

Новим керівником Закарпатської обласної державної адміністрації стане полковник СБУ Віктор Микита.

Його кандидатуру в четвер, 9 грудня, погодив Кабінет міністрів.

"На даний момент я діючий співробітник Служби безпеки. Працював у різних сферах - і юристом, і в приватних підприємствах. Родом з Закарпаття, проблематика Закарпаття мені відома. Якщо буду призначений, своїм завданням бачу вирішення багатьох питань, в тому числі основні: продовження президентської програми "Велике будівництво", ковідна проблема і покращення питання по вакцинації, третє питання - економічний розвиток регіону", - сказав Микита, виступаючи перед міністрами.

Закарпатський журналіст Віктор Глагола повідомив, що Микита народився у Іршавському районі Закарпаття.

Працював заступником начальника управління СБУ в Запорізькій області, а останнім часом - в центральному апараті СБУ.

В 2013-14 роках служив в Донецьку, а у 2015-18 роках був керівником спецпідрозділу СБУ Закарпаття по боротьбі із організованою злочинністю.

Нагадаємо, що 19 листопада президент Володимир Зеленський звільнив керівника Закарпатської облдержадміністрації Анатолія Полоскова.

Це сталось після того, як партія "Рідне Закарпаття", ставлеником якої був Полосков, скинула представника "Слуги народу" з посади голови Закарпатської облради.