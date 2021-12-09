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57-річний прем’єр Британії Борис Джонсон усьоме став батьком

Дівчинка з'явилася на світ в одній із лікарень Лондона 9 грудня.

57-річний прем’єр Британії Борис Джонсон усьоме став батьком
Фото: twitter.com/BorisJohnson

У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона та його дружини Керрі народилася донька. Це сьома дитина політика і вже друга дитина, народжена за час, що він обіймає посаду прем'єр-міністра.

Як повідомляє ВВС, дівчинка з'явилася на світ в одній із лікарень Лондона 9 грудня.

Речник пари повідомив, що мати та новонароджена почуваються добре.

57-річний Борис Джонсон одружився у травні 2021 року. На той момент у них із дружиною вже був спільний син Вілфред.

Борис Джонсон рідко розповідав про особисте життя і лише у вересні все ж таки визнав, що у нього шість дітей: четверо – від колишньої дружини Марини Вілер, позашлюбна дитина від мистецтвознавця Хелен Макінтайр і син у шлюбі з Керрі Саймондс.

Він додав, що бути багатодітним батьком – складна робота, проте любов, яку він отримує натомість, усе окупає. Також Джонсон додав, що за все життя поміняв немовлятам чимало підгузків.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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